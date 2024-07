Esiste ancora qualcuno capace di rifiutare la Juventus. Buongiorno: “Sarebbe stato come tradire me stesso”

Questo pomeriggio, durante una conferenza stampa dal ritiro di Castel DI Sangro, il nuovo difensore del Napoli Alessandro Bongiorno si è presentato ai suoi nuovi tifosi. L’ex Torino ha voluto far chiarezza anche sull’interessamento per lui della Juventus:

“Quest'anno mi hanno voluto tante squadre, per il mio percorso sono sempre legato al Torino però era il momento di fare questo step per la mia crescita. Devo dire che non sono mancate le dimostrazioni d'affetto del Napoli quando sono uscite le prime voci, poi con mister Conte e il ds Manna ho parlato durante l'Europeo, ci siamo sentiti molto”.

Ha poi spiegato le motivazioni dietro la scelta di rifiutare la Juventus: “Dopo le ottime stagioni al Toro ci sono tante squadre che mi hanno cercato. In vita mi ho giocato, e sono cresciuto nel Torino, andare alla Juventus sarebbe stato come tradire me stesso. Ero il capitano, non avrei potuto. Napoli? Qui l'affetto della gente si fa sentire, quando sono venuto a giocare qua si poteva toccare con mano la passione della gente per il calcio e la squadra. Sono contento davvero per la scelta fatta".

