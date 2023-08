Ecco Vranckx, un bulldozer di qualità per il centrocampo della Fiorentina. VIDEO

La Fiorentina chiude l'operazione a sorpresa e porta in viola Aster Vranckx, centrocampista belga di origine congolese classe 2002. Il giocatore arriva dal Wolfsburg a titolo definitivo ed è una recente conoscenza della Serie A. Vranckx la passata stagione l'ha trascorsa in prestito al Milan di Pioli, ma di spazio ne ha avuto pochissimo. Chiuso da elementi del calibro di Tonali, Bennacer e Krunic, il giovane fiammingo totalizzato appena 9 presenze in stagione coi rossoneri, realizzando una giocata decisiva, ironia della sorte proprio contro la Fiorentina, per il 2-1 finale.

Il giovane calciatore ha poi fatto ritorno al Wolfsburg, subentrando anche nella prima sfida di Bundesliga della squadra in maglia verde. Vranckx è un centrocampista centrale puro, capace di fare le due fasi e giocare sia come mediano che come interno di centrocampo, da mezzala pura. Buon piede destro, se la cava anche col mancino e dispone complessivamente di una tecnica di base tutt'altro che disprezzabile. Solido fisicamente, gambe potenti, sa utilizzare la struttura per difendere il pallone e ha la forza muscolare per cambiare passo dopo il recupero palla. Aggressivo e intenso all'interno della gara, è un calciatore che deve crescere sul piano della gestione delle risorse e tatticamente, ma che ha un grande potenziale.

Vranckx ha completato tutta la trafila delle giovanili del Belgio, debuttando anche in Nazionale maggiore lo scorso giugno, dopo aver indossato la fascia di capitano dell'Under 21. La Fiorentina dovrebbe rilevarne il cartellino per una cifra che si aggira sui 7 milioni di euro, complice anche il contratto in scadenza nel 2025 del giocatori nato a Erps-Kwerps, nella provincia del Brabante Fiammingo.

Nella rosa viola l'ex Milan, Wolfsburg e Mechelen potrebbe giocare accanto ad Arthur ma in certi contesti anche in posizione più avanzata, complici le sue doti nell'inserimento senza palla. Ecco ora un video per provare a dare un'idea delle caratteristiche del calciatore belga: