Blitz a sorpresa della Fiorentina a centrocampo: chiusura vicina per un ex Milan

Colpo di mercato a sorpresa per la Fiorentina a centrocampo. Secondo quanto riferito dal giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, la società viola sta definendo l'arrivo a titolo definitivo di Aster Vranckx dal Wolfsburg.

Da ricordare che il centrocampista belga classe 2002 nella scorsa stagione era in prestito al Milan dove però non ha trovato grandissimo spazio (solamente nove presenze per lui). Tra le altre cose Vranckx può anche vantare due presenze con la nazionale belga.

In caso di cessione a titolo definitivo il Wolfsburg dovrà girare il 20% della somma incassata al Mechelen (o Malines se preferite) squadra nelle cui giovanili si è formato il ragazzo.