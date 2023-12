Italiano: "Rischiava di ripetersi la gara dell'anno scorso ma siamo cresciuti tanto. Arthur quando manca si sente eccome"

Le parole di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, in conferenza stampa: "Una vittoria grandiosa, spettacolare perché lo dice la nostra classifica, è un momento in cui continuiamo a lavorare con grande attenzione, preparando partite con pochissimi allenamenti. Abbiamo usato un sistema che avevamo provato un paio di volte per far fronte alle difficoltà. Ho fatto i complimenti ai ragazzi per il percorso finora, ci rende orgogliosi.

L’aggiunta del difensore nel momento in cui queste squadre giocano con esterni con i piedi sulla linea è una soluzione che dobbiamo attuare per non far venire fuori l’avversario. Mi aspettavo questo secondo tempo del Monza e allora siamo intervenuti subito. Bravissimo a limitarli sul nascere, a non permettergli di creare pericoli e potevamo anche chiuderla prima. Pensiamo a chiudere il girone d’andata e poi vediamo cosa accade. Stiamo valutando cosa fare a destra perché Dodo è ancora molto indietro, vediamo come arriveremo al mercato anche davanti.

Ikoné? Si sta per ripetere la gara dell’anno scorso quando eravamo partiti fortissimo segnando due gol e poi perdemmo 3-2, quella bruciò tantissimo. Ikoné ha sbagliato questo gol ma è stato bravissimo anche il difensore. Poi ha fatto una partita di sacrificio, davanti hanno fatto i chilometri tutti gli attaccanti. Beltran? Ha preso due brutti pestoni sul collo di entrambi i piedi, aveva gonfiore e non ce la siamo sentita di rimandarlo dentro. Nzola penso che abbia dato un grande apporto.

Arthur? Non l'abbiamo avuto per alcune partite e si è sentito. Quando sta bene, e stiamo facendo di tutto per preservarlo, ha anche la capacità di rubare palloni, ha grande dinamismo, per noi diventa fondamentale. Kouame? Ci dà la soluzione della palla ‘sopra’ e ci permette di uscire così, è uno di sacrificio anche lui.

Numeri migliori rispetto a un anno fa? E' cresciuto tutto il collettivo, abbiamo cambiato qualcosina dietro specialmente negli uno contro uno dove subivamo dei gol balordi. Stiamo ottenendo risultati, siamo al secondo clean sheet consecutivo".