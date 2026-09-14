La Gazzetta dello Sport: C'è chi ha avuto pensieri d'addio in estate...
Una pagina dedicata alla Fiorentina da parte de La Gazzetta dello Sport.
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Il titolone di stamani è: “La rinascita di Fagioli”. E ancora: “Pilastro Fiorentina per Vanoli è unico e rivuole l’azzurro”. Sommario: “Il play di nuovo al centro dopo i pensieri d’addio estivi Mancini lo valuta e la Coppa Italia è il suo torneo”.
Quanto alla squadra, in taglio basso c’è: “Oulai recuperato in attacco dubbio Beto-Pellegrino”.
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