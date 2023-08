Polverosi: "La Fiorentina si sta muovendo bene sul mercato, potenziandosi in tutti i reparti. Sono cresciute le ambizioni"

Il giornalista Alberto Polverosi ha parlato a TMW Radio, intervenendo anche sul mercato della Fiorentina. Queste le sue parole: "La Fiorentina è quella che si è mossa bene, con Nzola, Beltran, Infantino, Parisi, poi ha due scommesse come Arthur e Mina. La squadra l'ha potenziata notevolmente in tutti i reparti. Sono cresciute le ambizioni, sicuramente".

Ricordiamo che la trattativa per Beltran risulta attualmente tutt'altro che chiusa, con la Roma che sta provando a inserirsi in modo concreto nella trattativa per l'attaccante argentino.