Inserimento last minute della Roma nella trattativa per Beltran: presentata un'offerta formale al River Plate

Sono ore decisive per il futuro di Lucas Beltran, attaccante del River Plate da giorni nelle mire della Fiorentina, pronta all'assalto decisivo per portarlo in Italia. La squadra viola, però, non è l'unica a volerlo in Serie A.

Come riporta TyC Sport, la Roma si è inserita nella trattativa per il giocatore, presentando al River Plate un'offerta ufficiale. Una proposta importante che adesso mette i due club in competizione per l'attaccante classe 2001. Il futuro del giocatore sarà in Italia, adesso bisogna capire dove: Roma o Firenze?