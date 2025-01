Altro che Chiesa, il Napoli vuole il colpo grosso dal Manchester United per sostituire il partente Kvara

L'addio shock di Kvaratskhelia a gennaio rischia di scompaginare la lotta in zona Scudetto-Champions ma il Napoli ha tutta l'intenzione di tenerla viva con un super sostituto, secondo Sportitalia.

Conte infatti per sostituire il georgiano vorrebbe Alejandro Garnacho del Man Utd: argentino classe 2004 per il quale si parla di un'offerta intorno ai 50 milioni di euro. Niente reintegro in Serie A di Chiesa insomma, rispetto a quanto sembrava qualche giorno fa.