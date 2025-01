Pongracic e Kayode: occasioni già ricevute (e sprecate) e la permanenza del croato potrebbe essere clamorosamente a rischio

Arrivato in fretta e furia, a prezzo altissimo, visto per qualche spezzone (disastroso) e poi sparito: Marin Pongracic ha tutti i crismi del mistero in questa stagione della Fiorentina. Ne ha parlato Palladino ieri, relegandolo di fatto a riserva perché “le occasioni le ha già avute” ha detto il tecnico, così come le ha avute anche Kayode. Per entrambi la prospettiva è quella della panchina ma la situazione particolare del difensore potrebbe regalare anche sorprese clamorose, come quella di un addio anticipato. Magari non ora a gennaio ma la prossima estate, visto il minutaggio tendente allo zero.