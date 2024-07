Nessuna svendita per Thorstvedt ma la Fiorentina l'ha scelto come pedina ideale per Palladino: count down aperto per vedere il norvegese a Firenze

Nonostante la retrocessione in B, il Sassuolo non vuole svendere nessuno dei suoi calciatori, a partire da uno dei migliori della passata stagione: Kristian Thorstvedt. La Fiorentina l'ha individuato, scrive il Corriere dello Sport-Stadio, come la pedina ideale per il centrocampo di Palladino e per questo sta continuando il suo pressing. Della differenza minima tra le parti abbiamo detto, per vedere il norvegese a Firenze è questione di… conto alla rovescia e di un qualche giorno della prossima settimana. La volontà delle tre parti in causa è di concludere l'affare e il count down per arrivare alla luce verde è già partito.