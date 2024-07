Valentini bel colpo, ma la trattativa lascia a desiderare. Letteralmente. E adesso Palladino fa con Lucchesi e Comuzzo?

Nicolas Valentini è il secondo rinforzo del calciomercato estivo della Fiorentina. In realtà, come già noto, il difensore sarà a disposizione di Palladino soltanto dalla seconda metà di stagione, dato che il club viola non ha avuto intenzione di pagare un indennizzo sufficiente per accontentare un già alterato - proprio per la questione Valentini - Boca Juniors. E dunque… siamo punto e a capo, a meno che non venga deciso di rimanere con tre centrali per una linea a tre (il che sarebbe una bella scommessa per il giovane allenatore tirato su da Berlusconi - stiamo facendo dell'ironia, sia chiaro).

Le ultime due stagioni di Valentini

L'ultimo anno del classe 2001 argentino, coetaneo di Beltran, è stato povero di presenze. In campionato appena sette, con una rete al seguito, mentre nella Copa Sudamericana appena due, entrambe per 90'. D'altronde, in Argentina non si fanno scrupoli e appena un calciatore decide di non rinnovare, viene automaticamente spedito fuori rosa. Una mossa forte, ma che forse potremmo pensare anche di introdurre in Italia. Ma tornando alle questioni di campo, la stagione 2022/23 sorride decisamente di più per il nuovo centrale gigliato, riuscito a raggiungere la finale di Libertadores (poi persa contro la Fluminense) e una quindicina di gare nella Superliga.

Un nuovo Quarta? Ad ogni modo, si dovrà ancora aspettare

Dal Sudamerica ne parlano come di un centrale massiccio e poco affine al gioco di fino, un po' come Martinez Quarta prima dello sgrezzamento italiano. Per intendersi, Valentini tende ad anticipare spesso e volentieri l'avversario senza preoccuparsi troppo delle conseguenze. Ma, questo è un aspetto sul quale Palladino e il suo staff lavoreranno a partire da gennaio. Gennaio, appunto. Il controsenso del momentaneo mercato viola parla di circa 15 di milioni sborsati (bonus facilmente raggiungibili compresi) per il fallimentare (almeno per le sue ultime esperienze) Kean e di zero, nemmeno due, tre, per chiudere la questione difesa. La quale, così, rimane ancora aperta alle stravaganze del mercato, in attesa di capire se i giovani Lucchesi e Comuzzo bastino, e vadano a genio, al nuovo allenatore. Insomma, repetita iuvant, Valentini bel colpo, ma la sua trattativa lascia più di una perplessità.