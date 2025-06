Il direttore di Calciomercato.it Eleonora Trotta, durante la trasmissione CMIT Live, ha commentato l'imminente arrivo di Edin Dzeko alla Fiorentina, sottolineando come il bosniaco sia un ottimo colpo da parte dei viola e dando dettagli sul suo contratto.

“Dzeko alla Fiorentina è un rischio o un colpo? Gran colpo. Sono sempre stata una sua estimatrice sin dai primi tempi della Roma, ha una classe e una tecnica incredibili, per me la Fiorentina fa un ottimo affare contando anche sull'ottimo rapporto tra Pradè e il procuratore del giocatore, Alessandro Lucci. Per me non ci sono dubbi, potrà dare una grandissima mano alla Fiorentina. Lo consideriamo vice-Kean, dando per scontato che rimanga a Firenze, ma io immagino che la Fiorentina di fronte alle cifre sulla sua clausola non si tiri indietro, e si sa che Kean piace moltissimo al Manchester United".

Poi aggiunge un dettaglio sull'offerta di contratto: “So che per Dzeko alla Fiorentina è pronto un biennale, cioè 1 anno più opzione di rinnovo per un altro anno che scatta al raggiungimento di obiettivi personali”.