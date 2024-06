Il brutto infortunio contro la Fiorentina gli è costato l'Europeo. Ecco quanto rimarrà fuori Scalvini

L'ultima partita della stagione, Atalanta-Fiorentina, non ha smosso la classifica e non è stata una gara particolarmente sentita da entrambe le parti. Chi è stato davvero sfortunato nell'occasione è il difensore nerazzurro Giorgio Scalvini, uscito dal campo per un bruttissimo infortunio rimediato.

Quando rientra Scalvini?

Contro la Fiorentina, Scalvini ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore. L'intervento al ginocchio in settimana è perfettamente riuscito, come comunicato dall'Atalanta. Il difensore centrale classe 2003 dovrà stare fuori a lungo, potrebbe tornare a disposizione di Gasperini tra circa otto mesi.