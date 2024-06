"Per fortuna Atalanta-Fiorentina era una partita senza significato. Altrimenti giocarla a campionato concluso sarebbe stato un bel problema"

In occasione del Festival della Serie A che si sta svolgendo a Parma, il responsabile delle competizioni della Lega Serie A Andrea Butti è tornato sul recupero tra Atalanta e Fiorentina, giocato eccezionalmente dopo la fine del campionato: “Non c'erano altre date possibili. Per fortuna, passatemi il termine, la partita non aveva più alcun significato sportivo, altrimenti giocarla il 2 giugno sarebbe stato davvero problematico. Ma d'altronde non è colpa di nessuno”.

La nuova Champions crea disagi?

Poi, in merito alla concomitanza tra il campionato e la nuova Champions League, ha aggiunto: “La Lega Serie A non potrà stilare il calendario della quarta giornata prima del sorteggio di Champions, la cui prima giornata sarà spalmata addirittura su tre giorni”.