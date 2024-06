Così il giornalista Stefano Cecchi ha commentato le ultime vicende di casa Fiorentina: “Ho notato un atteggiamento diverso da parte della dirigenza, l'ammissione di colpa non era scontata e mi è piaciuta. Sicuramente quella di martedì è stata la miglior conferenza stampa da quando questa proprietà è arrivata a Firenze. Ora però dalle parole bisogna passare ai fatti. Spero si sia capito una volta per tutte che a Firenze non esistono amici e nemici, ma solo persone che hanno giustamente la propria opinione e che vogliono il bene della Fiorentina".

“Spero nel rinnovo di Castrovilli”

Poi ha aggiunto: “L'arrivo di Palladino, il rinnovo di Martinez Quarta e le parole di Pradè su Nico Gonzalez mi hanno ridato entusiasmo. Con un difensore e un grande attaccante questa squadra può diventare molto forte. Spero anche nella permanenza di Amrabat e nel rinnovo di Castrovilli”.