L'immeritato k.o. di Cesena costa la vetta alla Fiorentina ma sono tutte lì. Risultati e classifica Primavera 1

Un k.o. immeritato, in una gara dove sarebbe andato stretto anche il pareggio, e così la Fiorentina Primavera ha subito nuovamente il contro-sorpasso della Roma in vetta alla classifica del campionato Primavera 1. Lì in zona c'è anche il Parma e lo stesso Cesena, salito a -1 dai viola a undici giornate dal termine della regular season.

Genoa-Lazio 1-0

Napoli-Torino 0-1

Verona-Parma 0-1

Cesena-Fiorentina 1-0

Lecce-Frosinone 2-3

Juventus-Cagliari 2-2

Bologna-Sassuolo 4-1

Cremonese-Monza 0-1

Roma-Milan 1-0

Inter-Atalanta

Classifica Primavera 1: Roma 48, Fiorentina 46, Parma 46, Cesena 45, Bologna 41, Lecce 40, Monza 40, Juventus 39, Inter 38, Milan 37, Verona 37, Genoa 37, Atalanta 35, Lazio 35, Napoli 31, Torino 29, Sassuolo 29, Frosinone 28, Cagliari 25, Cremonese 19.