Infantino non è l'unico arrivo in agenda: pronto anche il ritorno di Commisso, tra esordio e play-off di Conference

A inizio settimana prossima ci sarà lo sbarco a Firenze di Gino Infantino, pronto a tuffarsi nella realtà del calcio italiano. Qualche giorno dopo toccherà anche al presidente Rocco Commisso, che aveva annunciato il ritorno in Italia per l'inizio della nuova stagione. La data dovrebbe coincidere con i giorni d'esordio della Fiorentina, da capire se per quello assoluto di Genova del 19 agosto o quello in Conference, con l'andata in programma per il 24 ma ancora da definire se al Franchi o in trasferta.