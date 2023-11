"Siamo preparati, non posso dire oggi i nomi su cui puntiamo. Vediamo che succede da qui al primo gennaio e poi interverremo per cercare di migliorare la squadra": parola del direttore generale della Fiorentina. Un'importante indicazione verso il prossimo calciomercato, dove il club viola può dare risposte a una squadra e a un allenatore che stanno lottando per mantenere la zona europea.

La Nazione analizza le priorità da coprire, su tutte quella del centrale, visto il misterioso rendimento di Yerry Mina. Molto dipenderà da lui e da che risposte potrà dare. Ipotesi terzino destro per far fronte agli acciacchi di Kayode e Pierozzi, con Emil Holm dell'Atalanta tornato di moda. Anche sugli esterni un rinforzo può essere utilissimo: il nuovo ritorno di fiamma in ambito mercato è Pedro De La Vega, classe 2001 del Lanus.