Arriva il feretro di Barone e il Comune di Pozzallo decide di bloccare la propria attività

Il Comune di Pozzallo, cittadina nativa di Joe Barone, ha deciso di allestire una camera ardente per accogliere il feretro dell'ex direttore generale della Fiorentina, all'interno della sala consiliare.

L'attività comunale resterà bloccata per per tutta la durata della camera ardente, ovvero domani dalle 9 alle 21, mentre il 23 marzo verrà riaperta alle 10 fino all'orario in cui verrà celebrato il suo funerale.

Una decisione insolita che dimostra però quanto Barone fosse considerato nella sua terra d'origine.