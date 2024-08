Le nostre PAGELLE: Quarta e Amrabat quante difficoltà. Anche Palladino ha i propri dogmi?

Terracciano: 6,5 Deve subito mettersi in mostra con una respinta su tiro ravvicinato di Mihaila. Altra parata coi piedi importante al 28', molto sotto pressione nel primo tempo, ma tiene in vita la squadra.

Martinez Quarta: 4,5 Troppo morbido anche al limite dell'area, si fa sovrastare da un avversario nell'azione dalla quale scaturisce il gol di Man. Palesemente in ritardo di condizione e molto approssimativo nel suo modo di giocare, fa partire anche un altro contropiede che poteva essere micidiale poco prima di essere sostituito da Palladino. Parisi:

Pongracic: 5 Altro in difficoltà. Paga il fatto di essere praticamente un novizio del tre dietro e lo si vede sia come occupazione di spazi e tempismo negli interventi. Secondo tempo in crescita fino a quando però non arriva il secondo giallo e la sua conseguente espulsione. Un esordio in A con la Viola tutt'altro che indimenticabile.

Comuzzo: 5,5 Lascia non metri, ma chilometri a disposizione di Man (senza contare che l'esterno nella circostanza era molto distante da loro) il quale ha il tempo di piazzare il suo sinistro laddove Terracciano non ci può minimamente arretrare. A sinistra è fuori posizione, va detto, a destra se la cava meglio. Kayode: 6 Prezioso un suo intervento difensivo nel finale. Tenta anche una grande giocata offensiva e per poco non gli riesce.

Dodo: 6 Uno dei pochi con un po' di gamba e con un briciolo di intraprendenza, però si perde nel momento decisivo. Spara anche un bel destro da molto lontano che finisce vicino ai pali della porta difesa da Suzuki. Si è ritrovato tra i piedi anche un buon pallone in pieno recupero, però…

Amrabat: 5 Non fornisce la minima protezione alla difesa, sbaglia passaggi e va ad un ritmo compassato. Se voleva mettersi in mostra, magari per farsi riprendere dallo United, diciamo che ha scelto il modo più sbagliato per farlo. Si ‘sacrifica’ da centrale di difesa, ma è un pesce fuor d'acqua e con questa mossa Palladino ha rischiato oltre modo.

Mandragora: 5,5 Decide di scaldare le mani di Suzuki con un sinistro da una venticinquina di metri messo in angolo dal portiere gialloblu. Si ripete la scena nel secondo tempo. Al di là di queste uscite da lontano non regala tantissimo in fase di impostazione. Bianco: 5,5 Perde un paio di palloni pericolosi nei pochi minuti passati in campo.

Biraghi: 6,5 Sulla punizione che garantisce alla Fiorentina il gol dell'1-1, sfido chiunque a trovare un qualche difetto. Battuta forte, angolatissima, con palla che va a sbattere sul palo prima di entrare dentro. Sul resto della gara possiamo dire di non aver visto tante differenze rispetto al passato.

Colpani: 5,5 E' sua la prima, vera, palla gol costruita in questo campionato dalla Fiorentina. Il suo sinistro da centroarea però è debole e respinto di piede da Suzuki. Nella circostanza poteva fare molto di più. Un altro paio di sinistri smorzati o non puliti gli partono prima di andare a fare la doccia. Per ora è rimandato. Ikone: 5,5 Palloni toccati? Forse due o tre… e uno solo decente non capitalizzato da Dodo.

Kouame: 5 Confuso, arruffone, sbaglia palle anche francamente facili nel primo tempo. Quasi impalpabile nella ripresa. Sottil: SV.

Kean: 5,5 Qualche imiziativa nei primi 45 minuti con una buona possibilità sprecata. Poi comincia ad essere puntuale…all'appuntamento col fuorigioco.

Palladino: 5,5 Gli va assolutamente riconosciuto il fatto di avere ancora una squadra incompleta, ma la difesa a tre in certe circostanze e in situazioni contingenti come questa non può essere un dogma. Abbiamo passato mesi a parlare dell'integralismo di Italiano e si riparte allo stesso modo?