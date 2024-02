A DAZN ha parlato Vincenzo Italiano, tornando sulla partita di oggi contro il Frosinone. Queste le parole dell'allenatore della Fiorentina: “Allenatore e psicologo si fa tutti i giorni. In questa settimana abbiamo toccato le corde giuste. Finalmente una vittoria in questo 2024 arrivata grazie al furore giusto. Sono contento del gol degli attaccanti. In questo mese abbiamo pagato troppi errori da parte nostra, dai rigori ai 4 minuti di Lecce. Non dobbiamo staccare la spina perché altrimenti sei sempre a rincorrere e non va bene. Oggi la concentrazione ci ha portato i tre punti. La vittoria la dedichiamo al presidente Commisso e ai ragazzi della Fiesole, che ci stanno accanto e con i quali abbiamo avuto un confronto schietto e bello. Commisso mi fa sempre sentire la sua fiducia, si è emozionato per quanto ha visto oggi. Lo merita per quello che fa per questa squadra”.

E ancora: “Beltran dietro le punte? Lo avevamo già provato ma non era andato benissimo. Ci abbiamo lavorato e ora abbiamo una soluzione in più. Jack in panchina? Bisogna trovare l'assetto migliore anche in base agli avversari e lo stato di forma. Gerarchie ben definite non ce ne sono. Il gol subito? Lo potevamo evitare. Nico? Può lavorare a sinistra perché ha spunto e attacca la profondità, lasciando spazio a Biraghi. Se la Fiorentina è tornata? Ni"