Sull'edizione locale di Repubblica, in prima pagina: “Fiorentina, blitz in città di Palladino. Commisso nega la vendita e va negli Usa”. A pagina 12 in taglio alto: "Blitz su Palladino il suo futuro in viola benedetto da Galliani". In taglio basso: "Commisso ripartito per gli Stati Uniti smentisce le voci di vendita del club". A pagina 13: "Tutti insieme per i titoli di coda ultima di Italiano coi suoi ragazzi".