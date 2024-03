Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, reclama i 55 milioni di euro che sono stati definanziati dal governo per la realizzazione del nuovo Franchi. Ma a sentire il senatore di FdI, Paolo Marcheschi, quei soldi per lo stadio dove continuerà a giocare la Fiorentina, non arriveranno mai.

“Non eravamo d'accordo né sulle modalità del restyling, né sulla richiesta di soldi pubblici”

“Il successo del governo Meloni che, grazie al lavoro del ministro Fitto su vari interventi in Italia - ha detto Marcheschi a La Nazione - ha portato beneficio anche al Franchi, non deve essere scambiato come una nostra disponibilità a sposare quel progetto che non abbiamo mai condiviso…Perchè non eravamo d’accordo né sulle modalità del restyling, né sul fatto che quei soldi fossero chiesti dal Comune all’Europa. Non si può costruire uno stadio con i soldi pubblici”.

Eppure a Venezia è successo lo stesso: “Il progetto di Venezia - ha provato a replicare Marcheschi - era su un’area interamente da riqualificare, altro che uno stadio. Di Campo di Marte si può dire tutto, ma non che fosse un’area da riqualificare. Era palese a priori che l’Europa lo avrebbe bocciato”.

“Impraticabile giocare al Padovani”

E ha aggiunto: “Non avrei fatto la gara e affidato i lavori senza copertura finanziaria…ma non è stato prudente nemmeno cominciare i lavori senza avere un accordo definito con la società e sui canoni. La Fiorentina? No, non l'ho sentita, ma credo che la società abbia bisogno di qualche certezza in più. Giocare al Padovani? Da tifoso la ritengo una scelta impraticabile, mi sembra che seppur in modo garbato anche la Lega di serie A lo abbia fatto capire. Credo sia lo stesso pensiero della Fiorentina”.

Infine sui soldi mancanti: “Intanto si chiarisca se c’è un accordo o un’interesse della Fiorentina, poi utilizzare i soldi destinati al Padovani per la copertura della Curva Fiesole: non è pensabile che in nuovo stadio i tifosi stiano sotto la pioggia”.