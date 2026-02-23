​​

Ndour: "Il portiere del Pisa ha fatto una grande parata su di me. Ora sì che siamo molto più squadra"

Stefano Del Corona
Il centrocampista della Fiorentina, Cher Ndour, ha commentato la vittoria ottenuta contro il Pisa

“Abbiamo una qualità offensiva che ci permette di creare occasioni - ha dichiarato Ndour - Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo ci siamo abbassati nella ripresa, ma senza soffrire più di tanto”. 

Su Kean: “Moise è un giocatore fondamentale per noi, ha fatto gol e ha fatto un grandissimo lavoro. Sappiamo tutti che grande attaccante sia. Il mio tiro nella ripresa? Il portiere ha fatto una grande parata e gli ho fatto i complimenti prima del calcio d’angolo successivo”. 

Infine: “Siamo molto più squadra sotto ogni aspetto, sia con la palla,sia senza palla. Se un compagno fa un intervento festeggiamo con lui e per lui”. 

