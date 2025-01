La Fiorentina chiede informazioni alla Roma per Cristante: i dettagli

La Fiorentina è alla ricerca di un altro centrocampista e sta valutando come muoversi in questa sessione di calciomercato invernale. Intanto arrivano novità per un profilo che gioca in Serie A.

Chieste informazioni per Cristante

L'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha riferito che la Fiorentina ha chiesto informazioni per Bryan Cristante. Per adesso si tratterebbe soltanto un approccio conoscitivo per capire se l'affare può essere fattibile e per, eventualmente, iniziare a muoversi in maniera concreta. Al momento non è stata attivata una vera e propria trattativa, e sono attesi aggiornamenti in merito.

Cristante è infortunato adesso

Ricordiamo che Cristante in questo momento è ai box per un problema ad una caviglia.