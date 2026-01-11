Gosens: "Gran punto contro una squadra forte, ma avevamo in mano una vittoria pesantissima. Dobbiamo avere più furbizia"

Il difensore viola Robin Gosens ha parlato a Dazn dopo Fiorentina-Milan, evidenziando rammarico per il pareggio subito nel finale della gara.

"Un gran punto contro una squadra forte, questo si può dire, però abbiamo preso gol ancora negli ultimi minuti della partita, ed è la sesta/settima volta che ci succede, è grave e pesa. Tre punti sono un'altra cosa, e c'è rammarico, nel primo tempo abbiamo sofferto, De Gea ci ha salvato su Pulisic, secondo me però nella ripresa abbiamo creato tanto, avendo altre due occasioni clamorose dopo il pareggio del Milan. Nella nostra situazione devi portare a casa il risultato, avevamo in mano tre punti pesantissimi, dobbiamo imparare ad avere più furbizia".

"La strada è quella giusta, abbiamo trovato continuità anche se buttato via la vittoria sia con la Lazio che oggi, ma abbiamo ottenuto tre risultati positivi. La squadra è viva, ha capito il momento, abbiamo anche saputo soffrire da squadra. Questo mi dà grande fiducia nel futuro. Quando al 90' sei lì, devi spegnere la gara. Dobbiamo crescere in fretta per risalire la classifica".