Letizia Perini, assessora allo sport e alle politiche giovanili del Comune di Firenze ha parlato in consiglio comunale del tema Artemio Franchi e del restyling. Queste le sue parole:

“Non faccio annunci, ma spiego il tema dei 55 milioni che sono stati destinati al Comune di Firenze per un progetto presentato legato al PUI. Non si parla solo di 55 milioni, ma alla Città Metropolitana sono stati assegnati 157,2 milioni per diversi interventi. Questi fondi sono stati distribuiti ai comuni dell'area che avevano i requisiti per partecipare al bando”.

E ancora: "Firenze ha presentato i suoi progetti e evidentemente sono state confermate le risorse. Si tratta di progetti importanti, infrastrutture e progetti. Il cronoprogramma del Franchi, ora che è stata approvata la variante, serve essere i lavori su questo aspetto che quando sarà completato sarà presentato. Questi 55 milioni ci permetteranno di lavorare su tante strutture. Stiamo dialogando con Fiorentina e quando ci saranno novità saremo i primi a venire in aula a raccontarlo.

E infine: ""Ad oggi non sono state edificate file complete della Curva Fiesole perché le lavorazioni hanno riguardato le strutture di fondazione. I ponteggi sulla Tribuna d'onore saranno rimossi entro la prima settimana di settembre, in tempo utile per la prima partita in casa (13 settembre ndr)".