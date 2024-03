Si celebra il sorteggio di Nyon anche su La Nazione: “Meglio di così non poteva andare”, passando poi anche al dettaglio di ciò che attende la Fiorentina in Repubblica Ceca. Tra un mese circa il doppio confronto con il Viktoria Plzen del talento, classe 2000, Pavel Sulc: trequartista ma per lui in stagione già 18 reti.

Attenzione però soprattutto al muro che erige la formazione di Koubek, bucata solo 3 volte in questa edizione della Conference, per loro iniziata dai preliminari a luglio. E poi c'è Thomas Chory, centravantone da 1 metro e 99, che sarà cura probabilmente di Milenkovic.