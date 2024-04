L'idea di Spalletti: "Porto Antognoni e altri tre grandi numeri dieci quando ci ritroveremo per la preparazione agli Europei"

“Mi piacerebbe portare a Coverciano, quando ci ritroveremo per la preparazione agli Europei, quattro 10 mondiali, Baggio, Del Piero, Totti e Antognoni. Ne ho già parlato con Gravina”. E' questa l'idea avuta dal selezionatore della Nazionale, Luciano Spalletti, annunciata in un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport.

Spalletti poi ha aggiunto: “Pensa se quel 40 assistesse a un nostro allenamento: spingerebbe i ragazzi a elevare la prestazione... Presto partirà l’invito ufficiale della Federazione”.

Antognoni è stato protagonista in maglia azzurra della vittoria ottenuta in Spagna ai Mondiali del 1982, anche se non ha potuto prendere parte alla finalissima contro la Germania, causa infortunio.