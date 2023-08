Le seconde linee ancora instabili di Italiano: il tecnico aspetta una rosa ancora più lunga

L'undici titolare che ha in testa Vincenzo Italiano l'abbiamo più o meno visto, confermato quasi in tronco tra Genova e Vienna: quello che manca è capire chi dei non-titolari può avere più o meno peso nella rosa. Sono diversi infatti i fronti di mercato aperti, con il tecnico della Fiorentina che è interessato più che altro alla profondità della rosa: il gruppo è folto ma la società è a lavoro per renderlo anche più profondo di così, riporta La Nazione. Il nome di Vranckx insomma non dovrebbe essere l'unico caldo nella prossima settimana di mercato.