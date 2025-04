Un caso analogo a quanto accaduto ai tifosi della Fiorentina a gennaio: inizialmente non fu concessa la possibilità ai residenti in Toscana di accedere alla trasferta di Monza, poi il ricorso è stato successivamente vinto. Adesso è successo ai tifosi del Cagliari, per la prossima trasferta al ‘Castellani’ di Empoli. Il TAR Toscana ha accolto il ricorso del club sardo per sopprimere il divieto di acquisto di biglietti per i residenti in Sardegna.

Il rapporto tra Cagliari e Fiorentina…

Per altro, tra le motivazioni ufficiali della Prefettura, c'era anche l'alto rischio per il rapporto che intercorre tra tifoserie di Cagliari e… Fiorentina. Per dimostrare l'effettiva pericolosità in relazione a un evento che invece coinvolge l'Empoli, però, non risulta una motivazione sufficiente.