Palladino a tempo determinato: la panchina del futuro non è sicura ma la Juve gli evoca solo dolci ricordi

L'analisi de La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla sfida a distanza tra due ex compagni come Palladino e Thiago Motta, che oggi si giocano una bella fetta di stagione e di futuro. Per il tecnico viola infatti la panchina a lungo termine è tutto fuorché sicura, mentre per il finale di stagione non dovrebbero esserci sorprese. Le sfide contro la Juve se non altro, evocano dolci ricordi al tecnico della Fiorentina che alla guida del Monza l'ha battuta per ben due volte, in particolare nel suo match d'esordio in Serie A.