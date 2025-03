Il successo di ieri del Milan ha fatto scivolare di un'altra posizione in classifica la Fiorentina, ora addirittura nona in attesa di pareggiare il conto dei match giocati. Un fardello non da poco, che di fatto obbliga al risultato grosso, proprio nella fase di calendario più complessa. Come sottolinea La Nazione, una posizione troppo lontana dalle ambizioni sbandierate dal club e dunque da migliorare in questi ultimi due mesi di campionato.

Nel mirino c'è ancora l'Europa, che però quest'anno passerà solo dal settimo posto (che vorrebbe dire quarta Conference di fila): servirà insomma un doppio sorpasso verso due delle prime otto. Il Milan è a portata di mano ma non basterebbe.