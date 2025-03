Palladino e Thiago Motta: rose sprecate e ancora nessuna identità. E in caso di parità il fallimento stagionale si avvicinerebbe per entrambi

Non fa sconti a nessuno dei due allenatori il Corriere dello Sport-Stadio, per voce di Alberto Polverosi: la sfida tra Fiorentina e Juventus sarà anche quella tra due tecnici molto discussi e criticati fin qui per i risultati ottenuti in relazione alle rose. Per entrambi la sensazione è che di potenzialità ne stiano sprecando molte, anche troppe ma soprattutto nessuna delle due formazioni sembra ancora aver trovato una vera identità. A differenza di come giravano invece Bologna e Monza, le realtà precedenti dei due.

Dallo scontro di oggi però, quello che nessuno si augura è il pareggio: un risultato che penalizzerebbe entrambi e che li avvicinerebbe ad un inesorabile fallimento, per Motta totale viste le eliminazioni da tutte le coppe, per Palladino appeso al filo della Conference League.