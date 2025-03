Si avvicina Fiorentina-Juventus, la partita attesa con trepidazione da tutta la tifoseria viola. Palladino studia le carte anti bianconeri, per tornare alla vittoria anche in Serie A dopo il passaggio del turno in Conference League. C'è abbondanza tra le fila viola, con Pablo Marì e Ndour che tornano a disposizione dopo l'assenza in coppa a causa dell'esclusione della lista europea.

In porta De Gea, difesa a tre con Pongracic, Comuzzo e Ranieri. Sulle fasce laterali ci saranno ancora Dodo e Gosens, mentre a centrocampo pronto nuovamente il trio Cataldi, Mandragora, Fagioli. Ndour pronto alla staffetta, Folorunsho idem. Davanti Gudmundsson in vantaggio su Beltran per affiancare Kean.

La probabile formazione della FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodò, Cataldi, Mandragora, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean