Lo scontro tra Fiorentina e Juventus diventa buono per ritirare fuori gli affari dell'estate 2024: come sottolinea La Gazzetta dello Sport, in pochissimi avrebbero scommesso anche soltanto ‘una pizza’ sugli esiti opposti che stiamo vedendo nel rendimento di Moise Kean e Nico Gonzalez. L'argentino, pagato 33 milioni, era reduce da 16 gol stagionali mentre l'azzurro (13+5) da 0 reti e tanti infortuni.

A marzo inoltrato Nico ha toccato appena quota 3 mentre Kean è il bomber della Fiorentina e con i suoi 20 gol sta trascinando la squadra viola. La Juve in sostanza piange su Nico, sia sul campo che sul bilancio, mentre la società viola può gongolare per il suo investimento, già produttivo all'andata quando Kean siglò il momenanteo 1-1.