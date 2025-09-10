Insigne è stato solo una suggestione che la Fiorentina ha scartato. Ma da ottobre può tornare in Serie A

Il mercato della Fiorentina, dopo le parole del ds Daniele Pradè in conferenza stampa, può dichiararsi ufficialmente concluso. All'inizio della sessione c'era stata la suggestione Lorenzo Insigne, svincolato dal Toronto FC e in cerca di una nuova opportunità in Serie A. Ma la proposta è stata scartata in principio dalla Fiorentina.

Insigne, no della Fiorentina. Ma la Serie A può ancora fare al caso suo

A Insigne resta un'unica opportunità: la squadra del campionato italiano con il mercato bloccato. E la Lazio, come riporta il portale del Corriere dello Sport, ci sta pensando davvero, come testimonia l'incontro tra Lotito e l'entourage. Ancora è una situazione in divenire, ma dal 30 settembre la Lazio potrebbe muoversi, a patto che la nuova valutazione economica sia corretta.