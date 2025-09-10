Insigne è stato solo una suggestione che la Fiorentina ha scartato. Ma da ottobre può tornare in Serie A
Insigne contrastato da Veretout. Foto: Luca Fanfani/Fiorentinanews.com
Il mercato della Fiorentina, dopo le parole del ds Daniele Pradè in conferenza stampa, può dichiararsi ufficialmente concluso. All'inizio della sessione c'era stata la suggestione Lorenzo Insigne, svincolato dal Toronto FC e in cerca di una nuova opportunità in Serie A. Ma la proposta è stata scartata in principio dalla Fiorentina.
Insigne, no della Fiorentina. Ma la Serie A può ancora fare al caso suo
A Insigne resta un'unica opportunità: la squadra del campionato italiano con il mercato bloccato. E la Lazio, come riporta il portale del Corriere dello Sport, ci sta pensando davvero, come testimonia l'incontro tra Lotito e l'entourage. Ancora è una situazione in divenire, ma dal 30 settembre la Lazio potrebbe muoversi, a patto che la nuova valutazione economica sia corretta.
