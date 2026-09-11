Cuadrado torna in patria: a trentotto anni l'ex Fiorentina prolunga ulteriormente la propria carriera

Non è ancora finita, ma cambia radicalmente la carriera di Juan Cuadrado. L'ex Fiorentina, protagonista in maglia viola negli anni del primo ciclo di Montella, ha militato per ben diciassette anni nei campionati europei e adesso è pronto a cambiare continente.

Ritorno in patria

A 38 anni, infatti, Cuadrado torna in patria. Lo fa da svincolato, trasferendosi nel club colombiano dei Millonarios, con sede a Bogotà. L'annuncio è arrivato sui canali ufficiali della società, che sottolinea come Cuadrado - nonostante l'età - porterà un'esperienza internazionale straordinaria al servizio della squadra.