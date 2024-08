Orsolini: "Restare a Bologna scelta giusta, chi è andato via se n'è pentito. Italiano? Ci ha già trasmesso la sua filosofia"

Eterno obiettivo della Fiorentina, a Riccardo Orsolini è bastata qualche dichiarazione per uscire dalle grazie, se così le vogliamo chiamare, dei tifosi che avrebbero gradito un suo arrivo a Firenze. Tutto nacque da quel “per me la maglia viola non sarebbe un passo avanti”, ma l'ironia della sorte ha voluto comunque che le strade dell'esterno e di Vincenzo Italiano si incrociassero.

“Qualcuno si è pentito di aver lasciato Bologna”

E nel frattempo Orsolini non ha cambiato idea: “Restare a Bologna - ha detto dal ritiro di Valles - è stata una scelta che mi ha ripagato. Anzi, ho pensato spesso a chi se n'è andato la scorsa estate e magari se n'è pentito. Sta nascendo una squadra che cerca di mantenere le caratteristiche dalla cavalcata che ci ha portato in Champions, ma con le idee del nuovo allenatore”.

“Italiano ha già trasmesso le sue idee”

Poi su Italiano ha aggiunto: “Ha portato concetti diversi rispetto a Thiago Motta, spero che i risultati si vedano subito. Prima facevamo un calcio corale, adesso invece puntiamo molto sull'uno contro uno degli esterni e sulla densità in zona-gol, sempre mantenendo il controllo del possesso. Aggressione, pressing asfissiante e riconquista alta: sono questi i concetti di mister Italiano”.