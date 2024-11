Graziani: "La Fiorentina è migliorata ma adesso deve tenere i piedi per terra. L'obiettivo resta l'Europa League. Il Torino di Vanoli.."

Questo pomeriggio l'ex attaccante di Fiorentina e Torino Francesco Graziani, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di commentare la sfida di domani pomeriggio tra le sue due ex squadre. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Tra Fiorentina e Torino si sono capovolte le cose: loro sono partiti alla grande all’inizio per poi fermarsi, la Fiorentina invece ha stentato all’inizio e quando Palladino ha capito che doveva cambiare qualcosa la squadra è ripartita alla grande. Oggi i viola sono in una posizione che nessuno si aspettava, e speriamo che continui cosi, i granata invece sono in netta difficolta. Non credo che sia solo l’assenza di Zapata, che comunque incide molto, ma che i problemi nell’attacco del Toro siano molti. Hanno fatto un grandissimo passo indietro nella mentalità e nello spirito di sacrificio: il raggiungimento del primo posto in classifica, anziché migliorargli, gli ha complicato la vita”.

“E' troppo presto per pensare in grande. Aspettiamo la fine del girone d'andata”

Ha poi chiarito gli obiettivi: "E’ ancora presto per dire quale sarà il ruolo della Fiorentina in questo campionato, perche le cose cambiano in breve tempo. Questa squadra è una squadra che può regalare bellissime emozioni e togliere grandi soddisfazioni ai propri tifosi, ma credo che sia ancora troppo presto per parlarne. Mi auguro, come diceva Commisso, che quest’anno si riesca a migliorare la posizione dell’anno scorso. Se quest’anno riusciamo a giocare per un posto in Europa League abbiamo già fatto un salto enorme: è questo il primo obiettivo di questa squadra, e sappiamo che non sarà facile”.

“Ecco su chi deve fare la corsa la Fiorentina”

Ha anche aggiunto: “Napoli, Inter, Juventus e Milan in questo momento sono piu forti di tutte le altre. Poi ci sono Atalanta , Lazio, noi e la Roma: è questo il gruppo su cui dobbiamo fare la corsa. A meno che qualcuna di quelle davanti fallisca, come ad esempio ora il Milan, la situazione è questa. Se vogliamo sognare facciamolo pure ma restando con i piedi per terra. Ricordiamoci che alla quarta o quinta giornata si parlava di un possibile esonero di Palladino, condito da molte critiche a Commisso e a tutti i dirigenti viola. Il calcio purtroppo è fatto di queste cose qui. Aspettiamo la fine del girone di andata, e poi potremo fare un primo bilancio”.

“Giovedì ho visto il peggior Torino degli ultimi 5 anni, domani sarà una squadra diversa”

Ha poi concluso parlando della sfida di domani: “Mi aspetto la solita Fiorentina che va sempre alla ricerca della vittoria. Domani rientrerà Kean, quindi avremo un ulteriore punto di riferimento. La squadra sta giocando bene e ha piu autostima adesso, dobbiamo proseguire su questi standard. Attenzione però perche a Roma si è visto il peggior Toro degli ultimi 5 anni, ed ho l’impressione che troveremo un Toro diverso che farà tutto per metterci in difficoltà”.