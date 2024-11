Le ultime dal Viola Park: Palladino recupera due pedine. Cataldi verso il forfait

L'edizione odierna del Pentasport, a poco piu di 24 ore dalla trasferta di domani contro il Torino di Vanoli, ha cercato di fare il punto della situazione in casa Fiorentina dopo ls sessione di rifinitura svolta questa mattina dalla squadra di Raffaele Palladino all'interno del Viola Park. Per il tecnico napoletano arrivano buone notizie, anche se persiste ancora qualche dubbio.

Buone notizie per Kean e Comuzzo: entrambi regolarmente in campo

Le novità piu positive sono quelle relative a Moise Kean. L'attaccante classe 2000, che ha saltato l'ultima trasferta di Genova, negli ultimi giorni si è allenato regolarmente con il gruppo. Il dolore alla caviglia dopo la distorsione di Lecce sembra essere ormai un brutto ricordo, e per questo il giocatore si candida per tornare dal primo minuto al centro dell'attacco gigliato. Buone notizie anche per Pietro Comuzzo, che dovrebbe anche lui tornare regolarmente tra i titolari.

Persistono i problemi per Cataldi: l'ex Lazio è a forte rischio esclusione

I dubbi di Palladino sono invece legati alle condizioni di Danilo Cataldi, anche lui non convocato per la sfida di Marassi. L'ex Lazio è uscito acciaccato dalla sfida contro la Roma e salvo grosse sorprese, secondo quanto riportato da Radio Bruno, molto probabilmente non farà parte neanche della sfida di domani. Al suo posto dal 1' dovrebbe tornare Richardson