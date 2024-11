Questo pomeriggio il giornalista de La Nazione Enzo Bucchioni ha avuto modo di analizzare alcuni dei principali temi della sfida di domani tra il Torino e la Fiorentina di Raffaele Palladino. Questo un estratto delle sue parole:

“La crescita che sta vivendo questa squadra è una crescita graduale: da ogni partita devi portarti a casa qualcosa che possa irrobustirti. La partita di Genova ha testimoniato di un cambio netto dal punto di vista caratteriale, abbiamo cominciato a vincere quelle partite che chiamiamo sporche. I auguro che domani sia una partita simile a quella contro il Genoa. Anche il Torino è una squadra che, dopo un inizio brillante, nelle ultime 5 partite ha perso 4 volte, l’infortunio di Zapata ha tolto molto ai granata: adesso fanno una fatica enorme a segnare. Mi aspetto una partita sporca, con qualche differenza in piu perche il Torino è una squadra qualitativamente piu forte del Genoa. Se si riesce a superare anche questo test, la crescita sarà sotto gli occhi di tutti”

“Da Torino mi dicono che Vanoli potrebbe cambiare qualcosa”

Ha parlato anche del Torino di Vanoli: “Leggo e sento da Torino che Vanoli abbia l’intenzioni di fare una partita diversa contro i viola, rispetto a quanto proposto nelle prime giornate. Anche io se fossi l’allenatore dei granata cercherei di fare una partita diversa: la squadra è in difficolta e se mi metto a pressare alto una squadra come i viola, sarebbe come suicidarsi. O durante la settimana vedo che i miei giocatori hanno il fuoco negli occhi e sono pronti a dare il massimo, o contro una squadra come i viola sicuramente preferirei restare un po’ piu coperto, lasciando il pallino del gioco agli avversari”.

“Gli equilibri adesso sono cambiati: la Fiorentina è nettamente piu forte dei granata”

"Provate a prendere l’organico del Torino e paragonatelo a quello dell’attuale Fiorentina. Negli anni scorsi le cose erano piu o meno equilibrate, oggi la Fiorentina ha una rosa piu forte e matura. I giocatori in rosa sono bravi a reagire a tutte le situazioni che ci sono trovati davanti finora, aiutandosi spesso l’un l’altro. Ma un portiere del calibro di De Gea quanto può rappresentare in uno spogliatoio come il nostro? Uno con la personalità di Gosens è un altro grande step di crescita. Sono tanti i giocatori con qualità superiori nella rosa viola, anche per il carattere che possiedono”.

“La squadra di Palladino deve restare con la testa sulle spalle”

Ha poi commentato gli obiettivi: “I sogni li devono avere i tifosi, la squadra deve avere un atteggiamento diverso. Se dentro lo spogliatoio cominci a dire o a pensare certe cose, e mi riferisco alla Champions League, e ti cambia l’atteggiamento mentale allora non ci siamo. Questa squadra deve restare umile, avere dentro la spogliatoio la sensazione che può farcela a raggiungere certi obiettivi senza però mai dimenticare il lavoro quotidiano. Se cosi sarà potremo toglierci delle belle soddisfazioni”.