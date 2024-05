Neanche l'Europa League e la clausola sul contratto farebbero cambiare idea a Italiano: niente rinnovo automatico

Si era vociferato di un possibile futuro appeso alla finale di Conference, di un destino legato in qualche modo al successo, con la speranza al lumicino di Commisso di convincerlo a rimanere. Niente di tutto ciò: secondo La Nazione anche un'eventuale vittoria in Conference non cambierebbe il futuro di Italiano.

Il suo rinnovo automatico è legato anche ad un approdo in Europa League ma non se ne farà di niente: le parti sono già d'accordo sulla separazione.