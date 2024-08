Una partita che entrerà nella storia della Fiorentina. La prima in campionato con mezzo Franchi trasformato in cantiere, con lo sfondo delle ruspe, con la Fiesole che urla da destra (per chi sta in tribuna stampa) anziché da… Fiesole. Una partita che segna anche una svolta nel rapporto tra proprietà e tifoseria. La prima vera palese contestazione dell’era Commisso. Striscione “La vostra ambizione è vendere la nostra passione?” e torna improvvisamente di moda il refrain “bisogna spendere”. Ora manca solo l’“Oeo” che accompagnò la fine ciclo dei Della Valle.

Non sono mancate le invettive contro la Juve e la chiamata in causa della mamma di Nico, neobianconero. A fine gara ce n’è anche per la squadra invitata a mostrate gli attributi. Vendere Gonzalez alla Juventus sarà anche una grande operazione economica, così come lo sono state le cessioni di Chiesa e Vlahovic. Ma il calcio non è solo numeri, bilanci e business. C’è la coerenza e ci sono i principi ai quali i tifosi tengono. Inutile fare spallucce. Il calcio (ancora) vive sulla passione e sull’orgoglio.

A Firenze più che altrove. In campo, nonostante i riflettori, per la Fiorentina c’è il buio pesto. La squadra si muove a tentoni. Si assiste ad un gioco cianfrusaglia, ognuno mette del suo, soprattutto gli errori, senza riuscire neanche ad immaginare cosa vorrebbe l’allenatore.

Parisi – 6 – Due o tre discese che ti fanno alzare in piedi, speranzoso… ma poi si torna a sedere.

Kean – 5,5 – Idzes lo francobolla peggio di uno stalker di cui non riesce a liberarsi. Innumerevoli corpo a corpo più da wrestling che da calcio. Riesce a guardare in faccia il portiere avversario solo una volta.

Colpani – 3 – Entra al posto di Barak e riesce nell’impresa di farlo rimpiangere. Fuori tempo, fuori schema, fuori condizione.

