Anche un terzino finisce nella lista dei desideri della Fiorentina: pochissimo spazio con Conte, ma tanta duttilità nel suo bagaglio

Non si fermano più le voci di mercato sulla Fiorentina, con Paratici che senz'altro avrà un mese di gennaio pieno di impegni per provare a ricostruire, almeno in parte, una squadra che necessita aiuto dal mercato.

Il profilo sulla destra

L'ultima riguarda un esterno in uscita dal Napoli, ossia Pasquale Mazzocchi: secondo Marco Piccari, direttore di TMW Radio, la Fiorentina sarebbe sulle tracce dell'esterno partenopeo. Classe 1995, opera sulla destra e può giocare sia da terzino che da quinto di centrocampo: ad oggi però Conte lo vede pochissimo, e gli ha concesso solo 114 minuti.

Il commento

Di lui, Piccari ha detto, ai microfoni di 1 Station Radio: "In caso di uscita, Mazzocchi potrebbe avere mercato in quelle piazze (oltre alla Fiorentina c'è il Parma sul giocatore, ndr). Ho letto anche di interesse da parte di altri club. È un giocatore che, se messo nelle condizioni giuste, può essere utile a diverse squadre".