Igor saluta la Fiorentina, che ora potrebbe stringere i tempi per Ampadu. E c'è un dettaglio che avvantaggia il club viola

Al momento è la difesa il reparto più rimaneggiato dalla Fiorentina in questo mercato estivo: dopo l'arrivo di Parisi per la fascia sinistra, i viola sono a un passo dalla cessione di Igor al Brighton. Un'operazione in uscita che potrebbe sbloccare un nuovo colpo per il reparto difensivo di Italiano.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport Stadio, la società gigliata accelererà i tempi per il gallese Ethan Ampadu che dallo Spezia è rientrato al Chelsea ed ha un solo anno sul contratto. Personalità, buon piede, attitudine all’impostazione, capacità nella marcatura, tutte caratteristiche che fanno al caso della Fiorentina per il dopo Igor.

In alternativa i nomi de classe 2001 Anthony Rouault, francese del Tolosa, e Dimitrios Nikolaou (1998) sempre degli “aquilotti” liguri.