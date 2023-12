Ikoné e l'occasione per tornare sulla sua amata 'corsia destra' ma Kouame lo pressa da vicino

Comprese le difficoltà fisiche di Gonzalez e dato per buono il momento di Sottil, i dubbi di Italiano in vista della gara con la Roma riguardano l'altro esterno. In tale ottica a beneficiarne potrebbe essere Jonathan Ikoné, recuperato dalla febbre dei giorni scorsi e, in caso di assenza dell'argentino, pronto a tornare sulla sua ‘amata’ fascia destra. Di lui il tecnico ha spiegato infatti la ritrosia a giocare sulla banda opposta.

Possibile alternativa, in pressing come suo solito, è Kouame che con il Parma è entrato solo ai supplementari, per calciare poi molto lucidamente uno dei 4 rigori viola.