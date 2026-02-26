La formazione titolare della Fiorentina: Vanoli schiera Fortini in difesa e Dodo al posto di Harrison. Torna Gosens dal 1'

Pochi minuti fa l'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha reso noto quello che sarà l'undici titolare che alle ore 18.45 scenderà sul terreno di gioco dello Stadio Franchi contro lo Jagiellonia Bialystok per conquistarsi l'accesso agli ottavi di Conference League. Il tecnico gigliato cerca di dare continuità agli ultimi risultati senza cambiare troppo.

La formazione titolare della Fiorentina: le scelte di Vanoli

Come successo all'andata De Gea osserverà un turno di riposo, con Lezzerini che tornerà a difendere la porta viola. In difesa ci saranno Gosens e Fortini sulle fasce, mentre al centro ci saranno Comuzzo e Pongracic. A dare il cambio a Fagioli in cabina di regia ci sarà Mandragora, con ai suoi lati Ndour e Fabbian mezz'ala. In attacco un cambio rispetto al tridente proposto all'andata, con Dodo alto al posto di Harrison. Piccoli e Fazzini completano il reparto.

Queste le formazioni delle due squadre:

Fiorentina(4-3-3): Lezzerini; Fortini, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fabbian, Mandragora, Ndour; Dodo, Piccoli, Fazzini. All.: Vanoli

Jagiellonia( 4-3-3): Abramowicz; Wdowie, Bernardo Vital, Pelmard, Wojtaszek; Mazurek, Romanczuk (C), Pozo; Imaz, Pululu, Joswiak. All.: Siemieniec