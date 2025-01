Cercasi mediano per Palladino, Ndour è il nuovo nome caldo, ma intanto Cristante torna ad allenarsi con la Roma. Le ultime

Un obiettivo della Fiorentina per questo mercato di riparazione è Bryan Cristante, centrocampista della Roma, rimasto ai box nelle ultime settimane a causa di un infortunio alla caviglia. E proprio la squadra di Claudio Ranieri, dopo il successo sul Genoa, è tornata oggi ad allenarsi nel centro sportivo di Trigoria.

Cristante si è rimesso dall'infortunio

Le buone notizie, per Ranieri, sono rappresentate dal ritorno in gruppo di Cristante, tornato ad allenarsi insieme ai compagni a distanza di due mesi dall'infortunio subito in Roma-Atalanta. L'italo-canadese adesso punta alla convocazione per il match di Europa League contro l'AZ Alkmaar di giovedì, con le voci di mercato sul suo conto che si sono acquietate nelle ultimissime ore.

Palladino ha chiesto un mediano

La Fiorentina, infatti, ha da poco preso Michael Folorunsho, innesto di centrocampo che si è subito messo in evidenza nel match con il Torino. Il ruolo è diverso da quello ricoperto da Cristante ma l'allenatore Palladino ha espressamente richiesto un mediano strutturato per far fronte all'infortunio di Cataldi. Motivo per cui, in queste ore, la squadra mercato si è messa in moto per Ndour del PSG.