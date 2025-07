Tre settimane per capire che cosa ha in mano la Fiorentina. Il diktat di Pioli e una rosa da sfoltire

Le prossime tre settimane, quelle che si concluderanno con le amichevoli di livello giocate in Inghilterra, saranno di ‘valutazione’ per la Fiorentina e per il nuovo tecnico, Stefano Pioli.

Un'idea precisa e scelte di mercato

L'allenatore vuole farsi un'idea precisa di cosa ha in mano in questo momento e testare coloro che stanno già lavorando con lui. Queste valutazioni serviranno poi per fare scelte di mercato che abbiano l'obiettivo di alzare il livello della squadra.

Rosa da tagliare

Su una cosa però Pioli è stato chiaro: preferisce avere una rosa più corta rispetto all'attuale. Questo per avere tutta gente motivata a restare e ad impegnarsi al massimo, in allenamento e partita. Quindi ci saranno da sfoltire i ranghi, un diktat ben preciso.